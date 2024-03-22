Винищувач F-16. Фото: lockheedmartin.com

Перші 10 українських пілотів пройшли навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

«10 пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та колись стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від військ Путіна. Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16», — розповіли у британському уряді.

Зазначається, що ці зусилля є ключовим внеском Сполученого Королівства в Коаліцію повітряних можливостей, очолювану США, Данією та Нідерландами, яка допомагає створювати Повітряні сили, що складаються з сучасних винищувачів, щоб стати наріжним каменем Збройних сил України.

Нагадаємо, перші чотири українські пілоти, які опановують винищувачі F-16 у США, мають завершити навчання до літа.