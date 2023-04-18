Начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Зокрема, він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану. Цей підхід дозволить з одного боку зберегти історичну цінність будівлі, а з іншого — створити умови для відновлення навчального процесу в гімназії.

Своє бачення він написав в блозі на сайті «Віртуальний музей міста Миколаєва».

За словами Любарова, бомбардування російськими військами 1 листопада 2022 року спричинило серйозні пошкодження фасаду гімназії, наразі гімназію можливо відновити з врахуванням новітньої історії. Він висловив думку, що руйнування можна зберегти як пам'ять про військовий злочин та одночасно повернути будівлі її функціональну призначеність.

— Класична реставрація полягає в поверненні вигляду, який будівля мала на момент руйнування. Це як мінімум. Можливо навіть спробувати привести до автентичного вигляду покриття даху, елементи фасаду, сходи та двері. А можна піти інших шляхом. Обрати цю будівлю як пам’ятник не тільки архітектури ХІХ сторіччя, але і новітньої історії, історії російсько-української війни, законсервувати наявні руйнування, залишити їх як згадку про жахливі моменти та нагадування про військовий злочин проти мирних людей. І одночасно повернути будівлі її головне функціональне призначення. Це можна зробити якщо умовно кажучи, взяти частину зруйнованого фасаду в скляний «акваріум», зміцнівши перекриття між поверхами. Іншу ж частину фасаду що зберігся реставрувати класичним засобом до автентичного стану, – написав він.

Він зауважив, що стан будівлі, включаючи фундаменти, перекриття між поверхами та покриття даху, буде встановлено після технічної експертизи.

— Таким чином будемо мати з одного боку будівлю повністю придатну для шкільних занять, з іншого боку пам’ятник, який нагадуватиме про жахи війни. Це буде й чудовий педагогічний об’єкт і місце пам’яті для учнів, городян та гостей міста. Так, треба відновити місто після Перемоги, навіть зробити краще, ніж було. Але ми повинні також обрати об’єкти, які треба зберегти в тому вигляді, в який їх привела російська агресія. Щоб завжди пам’ятати та нагадувати усім кожного разу, коли хтось буде забувати що відбувалось у цю страшну війну, – додав він.

Нагадаємо, що 1 листопада 2022 року під час бомбардування російськими військами було зруйновано фасад Першої української гімназії імені Миколи Аркаса. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодо в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили про те, що будівлю миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, яка є пам'яткою архітектури, буде відновлено. За попередніми даними, на відновлення будівлі будуть виділені кошти з Данії.

Крім того, у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса (нині ліцей), згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови зазначений до кінця 2030 року.