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В Каштановому сквері Миколаєва пам'ятник Святому Миколаю звільнили від захисту.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Пів року тому пам'ятник загородили мішками з піском, для того, щоб уберегти його від ворожих обстрілів. Так, культурна пам'ятка стала символом міста, а під час Новорічних свят перетворилася на відому миколаївську «Ялинку незламних».
Нагадаємо, у День святого Миколая, 19 грудня 2022 року, містяни прийшли до «ялинки незламних», яку створили у Каштановому сквері на місці пам’ятника покровителю міста, та прикрасили її своїми іграшками. Згодом, після зевершення свят, іграшки, якими миколаївці прикрашали ялинку, передали до краєзнавчого музею.
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В Каштановому сквері Миколаєва пам'ятник Святому Миколаю звільнили від захисту.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Пів року тому пам'ятник загородили мішками з піском, для того, щоб уберегти його від ворожих обстрілів. Так, культурна пам'ятка стала символом міста, а під час Новорічних свят перетворилася на відому миколаївську «Ялинку незламних».
Нагадаємо, у День святого Миколая, 19 грудня 2022 року, містяни прийшли до «ялинки незламних», яку створили у Каштановому сквері на місці пам’ятника покровителю міста, та прикрасили її своїми іграшками. Згодом, після зевершення свят, іграшки, якими миколаївці прикрашали ялинку, передали до краєзнавчого музею.