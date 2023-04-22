В Каштановому сквері Миколаєва пам'ятник Святому Миколаю звільнили від захисту.

Про це повідомляє кореспондент «‎НикВести»‎.

Пів року тому пам'ятник загородили мішками з піском, для того, щоб уберегти його від ворожих обстрілів. Так, культурна пам'ятка стала символом міста, а під час Новорічних свят перетворилася на відому миколаївську «‎Ялинку незламних»‎.

Нагадаємо, у День святого Миколая, 19 грудня 2022 року, містяни прийшли до «ялинки незламних», яку створили у Каштановому сквері на місці пам’ятника покровителю міста, та прикрасили її своїми іграшками. Згодом, після зевершення свят, іграшки, якими миколаївці прикрашали ялинку, передали до краєзнавчого музею.