У Миколаєві будівельне сміття, що утворилося внаслідок руйнувань від вибухів та обстрілів, ще не почали переробляти. Департамент ЖКГ планує провести відповідний тендер.

Про це розповів міський голова Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру в соціальних мережах у четвер, 27 квітня.

Раніше у лютому повідомлялося, що в Миколаєві планують переробляти будівельне сміття щоб використовувати його для підсипання ям на дорогах або для відновлення пошкоджених об'єктів.

Наразі вже визначено місце для складання такого сміття, в подальшому його будуть переробляти.

— Департамент ЖКГ зараз оголошує тендер на переробку будівельного сміття і ми відразу почнемо це все сміття прибирати. Треба було зробити деякі процедури для виділення цього місця для складання цього будівельного сміття. Зараз буде ще оголошено тендер на переробку та вивіз в це місце, — зазначив він.

Нагадаємо, що внаслідок удару РФ по Миколаєву «Калібрами» в ніч на 27 квітня в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.

Також повідомлялося, що дорожники Миколаївщини зібрали та вивезли 45 тонн сміття з автодоріг державного значення впродовж березня-квітня цього року.