До вечора четверга 4 травня в будинки, що розташовані по вулицях Троїцька, Новобузька та Першотравнева у Миколаєві не буде централізовано подаватися вода.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

Проводиться встановлення нової водопровідної мережі протяжністю 500 метрів.

Сьогодні фахівцями демонтується частина старого трубопроводу та заміна пожежного гідранту, додали у підприємстві.