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До вечора четверга 4 травня в будинки, що розташовані по вулицях Троїцька, Новобузька та Першотравнева у Миколаєві не буде централізовано подаватися вода.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
Проводиться встановлення нової водопровідної мережі протяжністю 500 метрів.
Сьогодні фахівцями демонтується частина старого трубопроводу та заміна пожежного гідранту, додали у підприємстві.
Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.
До вечора четверга 4 травня в будинки, що розташовані по вулицях Троїцька, Новобузька та Першотравнева у Миколаєві не буде централізовано подаватися вода.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
Проводиться встановлення нової водопровідної мережі протяжністю 500 метрів.
Сьогодні фахівцями демонтується частина старого трубопроводу та заміна пожежного гідранту, додали у підприємстві.
Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.