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В мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго».
«Фахівці ОКП в рамках підготовки до наступного опалювального періоду проводять на одній з ділянок у мкрн Соляні ремонтні роботи тепломережі, де планується замінити загалом понад 200 метрів труби опалення діаметром 108 мм (в однотрубному обчисленні)», — відзначили там.
На підприємстві зауважили, що дана тепломережа є морально застарілою, тож було прийнято рішення замінити трубопровід, аби з початком опалювального періоду 2023-2024 рр. попередити можливі аварійні ситуації та забезпечити мешканців кількох житлових будинків та навчальний заклад теплом.
Нагадаємо, до вечора четверга 4 травня в будинки, що розташовані по вулицях Троїцька, Новобузька та Першотравнева у Миколаєві не буде централізовано подаватися вода.
В мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго».
«Фахівці ОКП в рамках підготовки до наступного опалювального періоду проводять на одній з ділянок у мкрн Соляні ремонтні роботи тепломережі, де планується замінити загалом понад 200 метрів труби опалення діаметром 108 мм (в однотрубному обчисленні)», — відзначили там.
На підприємстві зауважили, що дана тепломережа є морально застарілою, тож було прийнято рішення замінити трубопровід, аби з початком опалювального періоду 2023-2024 рр. попередити можливі аварійні ситуації та забезпечити мешканців кількох житлових будинків та навчальний заклад теплом.
Нагадаємо, до вечора четверга 4 травня в будинки, що розташовані по вулицях Троїцька, Новобузька та Першотравнева у Миколаєві не буде централізовано подаватися вода.