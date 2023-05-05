У Миколаєві активно замінюють тепломережі і готуть котельні до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради

Так, фахівці підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» системно готуються до опалювального сезону та замінюють старі мережі, щоб наступної зими безперебійно подавати тепло до житлових будинків та соціальних об‘єктів. Працюють у всіх районах, де є котельні підприємства.

— Наразі роботи проводять у мікрорайонах Соляні, Намив та у Корабельному районі міста. Загальна довжина труб, які комунальники замінюють цими днями, - майже 850 м, — зазначив мер міста Олександр Сєнкевич.

Також наразі підприємство підготувало до роботи 9 котелень та 7 індивідуальних теплових пунктів, гідравлічні випробування проведено на понад 44 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні).

Раніше повідомлялося, що в мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.