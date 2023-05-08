У понеділок, 8 травня, очікується ускладнений рух тролейбусів через Інгульський міст у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

«Просимо пасажирів з розумінням поставитись до можливих затримок руху. Також закликаємо водіїв бути уважними під час руху на вказаній ділянці проведення робіт та звертати увагу на всі попереджувальні знаки», — відзначили там.

Раніше повідомлялося, що Служба автомобільних доріг розпочне ремонт дорожнього покриття на Інгульському мосту в Миколаєві.

Як відомо, попередньо ремонт дорожнього покриття на Інгульському мосту востаннє ремонтували у вересні 2020 року, роботи розпочали напочатку липня, а завершили на початку жовтня. Тоді були проведені роботи з гідроізоляції дорожнього полотна, що включають серед іншого нанесення захисної мембрани та фіксацію її лаком. Тодішній начальник Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Владислав Невеселий заявив, що нове покриття на Інгульському мості у Миколаєві може прослужити 10 років.

Однак тільки за грудень 2022 року САД, як мінімум тричі, засипала асфальтовою крихтою ями на Інгульському мосту, які через незначний час знову з'являлися. Також у квітні Служба автомобільних доріг замість проведення капітального ремонту дорожнього покриття на Інгульському мосту вкотре засипала численні ями крихтою асфальту.