Під час виконання ремонтних робіт басейну спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві, забудовники стикнулися з рядом проблем. Зокрема фундамент будівлі невитримував навантаження.

Про це розповів заступник голови Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи, повідомляє кореспондентка «НикВести».

З його слів, вже в ході робіт довелося змінювати проект з метою укріплення фундаменту.

— Коли провели демонтажні роботи основи, вона почало тріщати. Ми не знали спочатку, який об’єм робіт необхідно провести для посилення фундаменту. Нам довелося коригувати проект вже після виконання демонтажних робіт, — поділився Валентин Гайдаржи.

Також, за його словами, наразі виконано лише першу чергу робіт. До другої входить покращення інклюзивності спорткомплексу. Так, в ході будівництва, забудовники стикнулися з проблемою доступу до басейну людей з інвалідністю.

— Існуючі геометричні розміри не дозволяли виконати норми інклюзії. Коли буде ліфт, тоді буде зручно для категорії людей з інвалідністю, — каже заступник голови ОВА.

Нагадаємо, у середу, 17 травня, у спорткомплексі «Зоря» в Миколаєві відбувся перший заплив у відремонтованому басейні.

Однак, процес передачі спорткомплексу «Зоря» розпочався ще у серпні 2018 року. У березні 2020 року відбулася передача спорткомплексу «Зоря» ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» до комунальної власності міста Миколаєва. Крім того, державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт спорткомплексу «Зоря».

Після передачі спорткомплексу до міської влади Олександр Сенкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва Миколаївської міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

Відомо, що у грудні 2021-го віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» виявили 7 тріщин у чаші об'єкта.