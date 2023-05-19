Комунальна установа «Миколаївський зоопарк» оголосила тендер на закупівлю двох модульних укриттів на загальну суму у 980 тисяч гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorrо.

Початок аукціону запланований на 29 травня. Переможець повинен буде поставити товар до 30 червня.

У документації зазначено, що укриття мають бути залізобетонні, з товщиною стін і перекриттів не менше 25 сантиметрів, має бути тамбур для захисту від прямого влучання уламків, вентиляційні отвори, конструкція повинна бути розбірною. Кожне укриття повинне вміщувати мінімум 20 людей.

Нагадаємо, що середня вартість одного укриття, встановлених на зупинках міста, становить 1 мільйон 95 тисяч 581 гривню.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, чому тимчасові сховища стільки коштують.

Нагадаємо, Миколаївщина отримає з держбюджету понад 100 мільйонів гривень на облаштування укриттів у школах.