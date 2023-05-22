У понеділок, 22 травня, бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донеччині.

Про це повідомили в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗС України.

За даними військових, літак противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, У Донецькій області. Мі-24 вдалось збити влучним пострілом з ПЗРК «‎Ігла»‎.

Зазначається, що після влучання ворожий гелікоптер впав на території підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

Нагадаємо, за даними на ранок понеділка, 22 травня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів. Крім того, ЗСУ знищили літак і 20 артилерійських систем.