|Швидкість вітру:
|3.1 м/с
|Схід сонця:
|05:08
|Захід сонця:
|20:28
|Температура завтра:
|+24 C°
|Швидкість вітру:
|2.8 м/с
|Схід сонця:
|05:00
|Захід сонця
|20:48
|Температура завтра:
|+25 C°
Пляж «Чайка» у Корабельному районі Миколаєва заповнений побутовим сміттям через те, що смітники не обслуговуються належним чином.
Про це в редакцію «НикВести» повідомили місцеві жителі.
Містяни кажуть, що протягом довго часу урни зі сміттям ніхто не прибирає, воно вже не вміщається та складається прямо на території.
— Коли ми гуляємо тут (на пляжі «Чайка» - прим.) с дитиною, замість того, щоб насолоджуватись прогулянкою ми ходимо та збираємо сміття. Вітер розносить всі обгортки з контейнерів, та вони вже долітають до води. Куди дивиться Адміністрація Корабельного району або інші органи влади? Настала тепла погода і люди намагаються проводити час біля водойм, але тут суцільна антисанітарія, — каже місцева жителька Олена.
У 2018 році обслуговування пляжу «Чайка» здійснювало комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Парки». Зараз за даними «НикВести» даний пляж є територією відповідальності Департаменту ЖКГ.
Нагадаємо, що пляж «Чайка» в Миколаєві оновили у 2018 році в рамках «Громадського бюджету».
Пляж «Чайка» у Корабельному районі Миколаєва заповнений побутовим сміттям через те, що смітники не обслуговуються належним чином.
Про це в редакцію «НикВести» повідомили місцеві жителі.
Містяни кажуть, що протягом довго часу урни зі сміттям ніхто не прибирає, воно вже не вміщається та складається прямо на території.
— Коли ми гуляємо тут (на пляжі «Чайка» - прим.) с дитиною, замість того, щоб насолоджуватись прогулянкою ми ходимо та збираємо сміття. Вітер розносить всі обгортки з контейнерів, та вони вже долітають до води. Куди дивиться Адміністрація Корабельного району або інші органи влади? Настала тепла погода і люди намагаються проводити час біля водойм, але тут суцільна антисанітарія, — каже місцева жителька Олена.
У 2018 році обслуговування пляжу «Чайка» здійснювало комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Парки». Зараз за даними «НикВести» даний пляж є територією відповідальності Департаменту ЖКГ.
Нагадаємо, що пляж «Чайка» в Миколаєві оновили у 2018 році в рамках «Громадського бюджету».