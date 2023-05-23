Пляж «Чайка» у Корабельному районі Миколаєва заповнений побутовим сміттям через те, що смітники не обслуговуються належним чином.

Про це в редакцію «НикВести» повідомили місцеві жителі.

Містяни кажуть, що протягом довго часу урни зі сміттям ніхто не прибирає, воно вже не вміщається та складається прямо на території.

— Коли ми гуляємо тут (на пляжі «Чайка» - прим.) с дитиною, замість того, щоб насолоджуватись прогулянкою ми ходимо та збираємо сміття. Вітер розносить всі обгортки з контейнерів, та вони вже долітають до води. Куди дивиться Адміністрація Корабельного району або інші органи влади? Настала тепла погода і люди намагаються проводити час біля водойм, але тут суцільна антисанітарія, — каже місцева жителька Олена.

У 2018 році обслуговування пляжу «Чайка» здійснювало комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Парки». Зараз за даними «НикВести» даний пляж є територією відповідальності Департаменту ЖКГ.

Нагадаємо, що пляж «Чайка» в Миколаєві оновили у 2018 році в рамках «Громадського бюджету».