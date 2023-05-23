Від 23 травня патрульні вимірюватимуть швидкість пересування транспорту за допомогою приладу TruCAM по вулиці Троїцька у Миколаєві.

Наразі у місті вже є 7 ділянок з такими приладами, повідомили у патрульній поліції.

Зокрема, це Київське шосе (заїзд та виїзд з міста Миколаєва, – прим.), дві ділянки по проспекту Богоявленський, Херсонське шосе, вулиця Погранична, вулиця Троїцька та проспект Центральний.

Загалом в Україні вимірюється швидкість на 260 ділянках автомобільних доріг. У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються частково.

Раніше повідомлялося, що з 2 березня на дорогах Миколаївської області здійснюватиметься контроль швидкісного режиму на найбільш аварійних ділянках доріг за допомогою приладів TruCAM.