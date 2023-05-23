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Від 23 травня патрульні вимірюватимуть швидкість пересування транспорту за допомогою приладу TruCAM по вулиці Троїцька у Миколаєві.
Наразі у місті вже є 7 ділянок з такими приладами, повідомили у патрульній поліції.
Зокрема, це Київське шосе (заїзд та виїзд з міста Миколаєва, – прим.), дві ділянки по проспекту Богоявленський, Херсонське шосе, вулиця Погранична, вулиця Троїцька та проспект Центральний.
Загалом в Україні вимірюється швидкість на 260 ділянках автомобільних доріг. У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються частково.
Раніше повідомлялося, що з 2 березня на дорогах Миколаївської області здійснюватиметься контроль швидкісного режиму на найбільш аварійних ділянках доріг за допомогою приладів TruCAM.
Від 23 травня патрульні вимірюватимуть швидкість пересування транспорту за допомогою приладу TruCAM по вулиці Троїцька у Миколаєві.
Наразі у місті вже є 7 ділянок з такими приладами, повідомили у патрульній поліції.
Зокрема, це Київське шосе (заїзд та виїзд з міста Миколаєва, – прим.), дві ділянки по проспекту Богоявленський, Херсонське шосе, вулиця Погранична, вулиця Троїцька та проспект Центральний.
Загалом в Україні вимірюється швидкість на 260 ділянках автомобільних доріг. У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються частково.
Раніше повідомлялося, що з 2 березня на дорогах Миколаївської області здійснюватиметься контроль швидкісного режиму на найбільш аварійних ділянках доріг за допомогою приладів TruCAM.