На Миколаївщині суд зобов’язав сільську раду взяти на баланс гідротехнічні споруди вартістю майже чотири мільйони гривень.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

Зазначається, що на території громади знаходяться дві гідротехнічні споруди, інформація про власників яких відсутня, проте сільською радою це питання залишено без уваги. Миколаївський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Нечаянської сільської ради.

Реагуючи на порушення, окружна прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом, задоволеним у повному обсязі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві реконструюють очисні споруди каналізації, пошкоджені ворожими обстрілами.