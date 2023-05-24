Православна церква України на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення про перехід на новий календар.

Як пише українська служба ВВС, проти переходу проголосував один єпископ, ще один утримався.

Формально, потім перехід ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте, як заявили ВВС предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших епископів, питання вже вирішене, з 1 вересня перехід буде. Відтак Різдво відзначатимуть вже 25 грудня, а не 7 січня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

Нагадаємо, Миколаївщина посідає сьоме місце в антирейтингу за показником виходу громад з Московського патріархату станом на травень поточного року. Усього 6 церков з 286 Московського патріархату перейшли до ПЦУ.