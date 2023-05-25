Чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін піднявся на найвищу гору на Землі — Еверест — з українським прапором. Стяг розіграють серед донорів платформи United24.

Про це повідомила пресслужба United24.

Там зазначили, що це було найважче сходження на Еверест для Валентина Сипавіна. Попри аномальний холод та велику кількість снігу український прапор замайорів на висоті 8848,86 метра.

— Це сходження ми присвятили всім українцям та донорам, партнерам та амбасадорам United24. Ми вкотре хочемо показати, що немає нічого неможливого для тих, у кого є спільні мета та сила духу, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до Дня морської піхоти 23 травня морські піхотинці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського підняли свій прапор біля будівлі Миколаївської міськради.