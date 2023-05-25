Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що контрнаступальні дії Збройних сил України вже розпочалися кілька днів тому.

Про це повідомляють на сайті італійської державної телерадіомовної корпорації Rai у четвер, 25 травня.

— Контрнаступ уже триває кілька днів, триває напружена війна на 1500 км кордону, дії вже почалися, — сказав Подоляк в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1.

Водночас він наголосив, що українська сторона не хоче завдавати ударів по російській території.

— Ми використовуємо зброю, яку ви нам дали, для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включно з Донбасом і Кримом... На сьогодні ми маємо ракети великої дальності Storm Shadow, «Леопарди», протиракетні комплекси, які нам подарували Франція та Італія. F-16 нарешті дадуть нам змогу закрити повітряний простір, — сказав Подоляк, зазначивши, що «якби вони були в нас рік тому — війна б уже закінчилася».

Напередодні голова розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що контрнаступ Сил оборони скоро розпочнеться — Україна вже має мінімально необхідну кількість зброї для цього.