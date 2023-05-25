Один із українських морських безпілотників під час атаки в акваторії Чорного моря зміг уразити розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ «Іван Хурс».

Про це пише «Українська правда», з посиланням на джерела у військових колах.

Відео ймовірної атаки публікували українські та російські Telegram-канали.

Зйомка ведеться з надводного безпілотника й обривається, щойно дрон наближається до корабля на дуже близьку відстань.

Джерело УП підтвердило автентичність відео та зазначило, що російський корабель зазнав ушкоджень у результаті атаки.

— Не затонув, але влучання було, є значні ушкодження корпусу й обладнання. Зараз росіяни поспішно ремонтують, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українським військовим вдалося ліквідувати ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів.