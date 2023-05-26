У Львові виявили сім’ю росіян, яка прибула в Україну за місяць до початку повномасштабної війни. Відтоді вони не покидали територію України, чим перевищили дозволений строк перебування.

Про це повідомила Міграційна служба Львівської області

Там зазначили, що про причини такої «‎подорожі»‎ росіяни не повідомляють. Їх притягнули до адміністративної відповідальності за Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Про частину статті та вжиті заходи, передбачені санкцією, у міграційній службі не уточнили. Правоохоронці ухвалили рішення про примусове повернення нелегалів.

А людину, яка надавала іноземцям житло, притягнули до адміністративної відповідальності за КУпАП. Про те, на скільки цю людину оштрафували, у повідомленні не йдеться.

Нагадаємо, нещодавно працівники Державного бюро розслідувань затримали працівника Миколаївського зонального відділу Військової служби правопорядку, який за 7,5 тисяч доларів допомагав чаловікам оформлювати довідки про непридатність до служби.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді заступнику командира 501 батальйону морпіхів. Через нього, за даними слідства, 277 українських оборонців Маріуполя потрапили в полон. Найімовірніше, йдеться про Костянтина Безсмертного.