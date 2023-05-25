Російські окупаційні війська зруйнували греблю Карлівського водосховища в Донецькій області, внаслідок чого під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив, що росіяни ще з початку повномасштабного вторгнення постійно обстрілювали Карлівку, завдаючи ударів саме по греблі.

— До такого розвитку подій ми були готові, а тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом, — наголосив Павло Кириленко.

Обласна влада попередила громади, які перебувають у зоні ймовірного підтоплення. За потреби розпочнеться евакуація цивільного населення.

Також ОВА скликала термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головна насосна станція Каховського магістрального каналу повністю затоплена. Окупанти намагаються відкачати з неї воду і відновити її роботу.