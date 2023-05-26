Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника «‎Ведмедика Барні» - компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

— Компанія в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки... За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 мільйонів доларів (+303% за рік), виручка – понад 1 мільярд доларів (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 мільйон доларів податків, - повідомили в Агентстві.

На російському ринку компанію представляє ТОВ «‎Мон'дэлис Русь», яка має три заводи: фабрику «‎Большевик», яка випускає печиво «‎Юбилейное», OREO, «‎Медвежонок Барни», та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, «‎Воздушный», Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls). Mondelez International є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки.

В НАЗК повідомили, що після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в Росії. На це Mondelez відреагувала формально – оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії.

— Mondelez публічно афішує свою благодійну допомогу дітям, які постраждали від російського вторгнення в Україну. Проте водночас лукаво розширює свою діяльність в країні-агресорці й продовжує сплачувати значні кошти до її держбюджету. Який витрачається в тому числі й на ракети, що вбивають українських дітей, - наголосили в НАЗК.

Раніше повідомлялося, що до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної Росією війни вже внесли 24 тисячі осіб. В Україні за рахунок функціонування цієї бази накладені санкції на найбільшу в світовій історії кількість людей.