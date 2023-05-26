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У Миколаєві відремонтують покрівлю багатоповерхівки по вулиці Адміральській, яка постраждала під час обстрілів міста.

Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради замовив ремонт покрівлі за 522 тисяч 359 гривень.

Будинок знаходиться за адресою вул. Адміральська, 23. Роботи виконуватиме ФОП Антонов Сергій Олександрович. Процедура закупівлі проводилась без використання електронної системи та без застосування відкритих торгів.

Вказано, що це ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді. Виконавець має до першого липня полагодити покрівлю будинку та повинен для цього придбати: цвяхи, листи абестоцементні, фарбу, емаль, саморізи, електроди, коньки, сітку дротяну.

Раніше повідомлялося, що комунальники відремонтували покрівлю житлового будинку, що постраждав від ракетного обстрілу Миколаєва 17 червня.

Раніше повідомлялось, що мешканці багатоквартирного будинку за адресою Крилова, 6 у Миколаєві, який залишився без даху під час ракетного удару 17 червня, змушені скидатися грошима на її ремонт.