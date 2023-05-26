Фахівці комунального підприємства «Миколаївводоканал» за допомогою спеціальної фрези розпочали встановлювати на оглядових колодязях нові люки.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Використовуючи спеціальне фрезерувальне обладнання, комунальні робітники почали вирізати в дорожньому покритті рівні отвори для монтажу верхньої частини кришки люка, така технологія дозволяє врівень встановлювати кришки колодязів.

— Під асфальтом доріг пролягає чимало комунікацій, а ось кришки колодязів то підняті над дорожнім полотном, то опущені на кілька сантиметрів нижче, тож миколаївцям не завжди приємно їздити дорогами міста. Комунальники вже виправляють цю ситуацію”, - зазначає Миколаївводоканал.

Також, фахівці Миколаївводоканалу просять повідомляти про відкриті колодязі, щоб бригади комунальників закрили небезпечні об’єкти.

Нагадаємо, що в травні 2017 році Адміністрація ДКП «Миколаївводоканал», спільно зі спеціалістами управління містобудування та архітектури Миколаївської ради та активістами оголошувала про початок конкурсу щодо вибору кращого дизайну кришок для колодязів водопостачання та водовідведення.

А в грудні 2017 року МКП «Миколаївводоканал» повідомив на фейсбук сторінці, що буде встановлювати люки із новим дизайном.

Судячи з опублікованих світлин, «Миколаївводоканал» вирішив відмовитись від затвердженого дизайну.