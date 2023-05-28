Минулої доби, 27 травня, українські військові ліквідували ще 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 206 тисяч 600 військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові збили у повітряному просторі країни під час масованої ворожої атаки дронами цієї ночі 52 з 54 випущених РФ «Шахедів».
Минулої доби, 27 травня, українські військові ліквідували ще 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 206 тисяч 600 військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові збили у повітряному просторі країни під час масованої ворожої атаки дронами цієї ночі 52 з 54 випущених РФ «Шахедів».