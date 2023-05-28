Минулої доби, 27 травня, українські військові ліквідували ще 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 206 тисяч 600 військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:

особового складу — близько 206 600 (+400) осіб ліквідовано;

танків — 3797 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 7456 (+7) од.;

артилерійських систем — 3425 (+11) од.;

РСЗВ — 574 (+0) од.;

засоби ППО — 329 (+0) од.;

літаків — 313 (+0) од.;

гелікоптерів — 298 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2993 (+3) од.;

крилаті ракети — 1056 (+0) од.;

кораблі /катери — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6192 (+9) од.;

спеціальна техніка — 451 (+2) од.

Нагадаємо, українські військові збили у повітряному просторі країни під час масованої ворожої атаки дронами цієї ночі 52 з 54 випущених РФ «Шахедів».