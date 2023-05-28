Десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади продовжують виконання бойових завдань на Донбасі. Одним з важливих напрямків бойової діяльності є робота снайперів бригади. За допомогою їх влучного вогню можна зупинити виконання завдань противником.

На відео, опублікованому Службою зв’язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової бригади, снайпери розповідають про три бойових епізоди, коли внаслідок їх дій ворог поніс втрати і змушений був відмовитися від своїх агресивних намірів.

Свої слова вони підкріплюють відеофіксацію цієї бойової роботи.

— Зараз нашим снайперам дуже допомагає аеророзвідка за допомогою якої можна вчасно виявити висування противника і зайняти вигідну вогневу позицію. Інше для нас — вже справа техніки, — прокоментував дії своїх підлеглих командир роти снайперів 79-ки.

Нагадаємо, миколаївські бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади отримали автомобіль «Nissan» для військових потреб на сході.