У понеділок, 29 травня, з 9 до 16 години не курсуватимуть тролейбуси до мікрорайону Північного.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Рух електротранспорту призупинять у звʼязку з ремонтом Інгульського мосту.

«Просимо врахувати цю інформацію при плануванні маршруту пересування містом», — відзначили там.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві почали ремонтувати Інгульський міст.

Як відомо, ремонт дорожнього покриття на Інгульському мосту востаннє робили у вересні 2020 року, роботи розпочали напочатку липня, а завершили на початку жовтня. Тоді були проведені роботи з гідроізоляції дорожнього полотна, що включають серед іншого нанесення захисної мембрани та фіксацію її лаком. Тодішній начальник Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Владислав Невеселий заявив, що нове покриття на Інгульському мості у Миколаєві може прослужити 10 років.

Однак тільки за грудень 2022 року САД, як мінімум тричі, засипала асфальтовою крихтою ями на Інгульському мосту, які через незначний час знову з'являлися. Також у квітні Служба автомобільних доріг замість проведення капітального ремонту дорожнього покриття на Інгульському мосту вкотре засипала численні ями крихтою асфальту.