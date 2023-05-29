Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області станом на сьогодні не отримувало заявок щодо обстеження території пляжів та прибережної смуги в Коблевому.

Про це йшла мова у понеділок, 29 травня, під час брифінгу в Миколаєві, - повідомляють «НикВести».

Відповідаючи на питання журналістів щодо можливого відкриття цього року частини прибережної зони та пляжів на узбережжі Чорного моря для відпочинку в Миколаївській області заступник начальника управління, начальник відділу гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Юрій Слющенко сказав, що до відомства не надходили заявки на проведення обстеження пляжів. Як відомо, узбережжя Чорного моря у Миколаївській області цьогоріч буде закритим для туристів через щільні замінування, однак до туристичного сезону планують відкрити внутрішні води, зокрема, лимани та річки. про що повідомив напередодні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Заявки на обстеження території пляжів та прибережної смуги Коблевого мені досі не надходило, а інформація, що хтось та щось планує відкривати — це більше до органів влади, – сказав під час брифінгу Юрій Слющенко.

Тим часом в Одесі частково обіцяли відкрити пляжі з доступом до моря, після проведення перевірки спеціально створеною комісією та остаточного рішення Одеської ОВА та ОСУВ «Одеса», повідомив 24 травня голова Одеської РВА Юрій Крук.

Також, як раніше зазначалося заступником сільської голови Коблівської територіальної громади Іваном Кепіним, відпочинок у Коблівській громаді у пляжний сезон 2023 року для туристів буде недоступним. Відвідувати узбережжя Чорного моря та купатися там заборонено. Втім, відпочити можна буде біля басейну та на лимані.