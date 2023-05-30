Технічна рада при управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради дійшла висновку, що будівлю пошкодженого російською ракетою 51-го ліцею необхідно знести.

Про це розповів керівник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков на засіданні бюджетної комісії у понеділок, 29 травня.

За його словами, на місці зруйнованої школи треба збудувати нову та сучасну. Він попросив у депутатів підтримки у питанні оголошення тендеру на розробку проектної документації.

— У нас є 51-й ліцей, де було виконано ремонт на 80 мільйонів гривень. Туди був приліт і було пошкоджено та будівля, яка була відремонтована. Було зібрано технічну раду управлінням капітального будівництва і було вирішено будівлю школи знести і на її місці спроектувати та побудувати нову будівлю сучасної школи, яка відповідала вимогам та всім сучасним нормам. Для того, щоб оголосити тендер на проектування цієї школи, хотів би почути думку депутатів та заручитися підтримкою депутатського корпусу, — зазначив він.

В свою чергу керівняця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко зазначила, що вперше чує про висновки технічної ради щодо знесення будівлі навчального закладу.

Голова бюджетної комісії Федір Панченко звернувся до колег з пропозицією утриматись від обговорення питання та взяв його на вивчення.

Зруйнована будівля школи

Раніше начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко зазначала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати.

Також повідомлялося, що Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Також повідомлялося, що на міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві мер Миколаєві Олександр Сєнкевич представив проєкти відбудов дитячого садка та школи №51 у місті.