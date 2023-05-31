Правоохоронці викрили жителів Києва, які, за даними слідства, знімали на відео роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки Росії на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно з працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

Порушниками виявилися сім жінок і двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

Усіх їх правоохоронці доставили до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники. Люди надали пояснення своїх дій. Наразі їх передали співробітникам Служби безпеки для з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які знімали та публікували роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення. Також СБУ заблокувала онлайн-камери, які працювали у Києві та фіксували роботу ППО.