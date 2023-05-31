Минулого тижня у ході бойових дій загинув миколаївець Володимир Шорніков, який був обвинувачуваний у замаху на вбивство миколаївського бізнесмена Михайла Тітова.

Інформацією про загибель та прощання з Володимиром Шорніковим оприлюднила миколаївська волонтерка Неллі Яровенко.

У лютому минулого року обвинувачуваного звільнили з-під варти у зв’язку з його бажанням вступити до лав ЗСУ.

Загинув Володимир Шорніков наприкінці минулого тижня на сході України.

Відповідно до повідомлення Неллі Яровенко, прощання з загиблив відбулося 31 травня о 13:00.

Як відомо, у квітні 2020 року в Миколаєві було скоєно замах на вбивство місцевого «авторитетного» бізнесмена Михайла Тітова, відомого в певних колах як Мультик. У Тітова було здійснено постріл з карабіна «Сайга». У жовтні 2021 року був затриманий раніше судимий місцевий Володимир Шорніков за підозрою у замаху на Михайла Тітова.

Після того, під час судових засідань Володимир Шорніков заявив, що не причетний до злочину, а з постраждалим у нього були нормальні стосунки. За його словами, у день спроби вбивства бізнесмена він знаходився вдома. Володимир Шорніков також не зміг пояснити, звідки на рушниці, з якої стріляли в Михайла Титова, взялося його ДНК.

Однак, обвинувачуваний разом з рецидивістаом Юрієм Богомятковим, з яким були затримані за однією із справ, про вимагання грошей, вийшов з СІЗО після рішення Центрального райсуду Миколаєва 9 березня 2022 року. Причиною послугувало бажання обох вступити до лав територіальної оборони. Так, продовження розгляду кримінальної справи, де вони є підозрюваними мало відновиться після того, як чоловіків буде демобілізовано.