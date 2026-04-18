Стрільця ліквідували під час штурму супермаркету в Києві: кількість жертв збільшилась

У Києві правоохоронці ліквідували чоловіка, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці провели штурм супермаркету, де нападник захопив заручників. Під час затримання він стріляв у поліцейських. Перед штурмом правоохоронці намагались вести переговори зі стрілком.

«Кількість жертв нападника уточнюється. Є загиблі та поранені», — йдеться у повідомленні.

За словами президента Володимир Зеленський, через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

— Усі обставини зʼясовуються. Наразі відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати, — зазначив президент.

В той же час генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що нападник уроженець Москви. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви злочину та всі обставини події.

— 58-річний уродженець москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник, — повідомив він.

Офіційно його особу не називали, але УП з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області. Про його мотиви наразі нічого не відомо.

Нагадаємо, що у Київ 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі — невідомий відкрив вогонь по людях в супермаркеті.