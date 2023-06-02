У Врадіївській громаді Миколаївської області 1 червня 2023 року презентували маскувальну сітку вагою 100 кілограмів. Волонтери, які виготовляли сітку, отримали подяку від Командування Повітряних сил України.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Зазначається, що до плетіння маскувальної сітки долучилися волонтери, учні шкіл Врадіївської громади.

За словами голови волонтерського штабу в Миколаївській області Євгенія Нотевського, маскувальна сітка є суцільною, одного кольору. Її площа — тисяча квадратних метрів, завширшки п'ять метрів, завдовжки 200 метрів.

— Маскувальну сітку, сплетену волонтерами для українських воїнів, під час відзначення Міжнародного дня захисту дітей у селищі Врадіївка Первомайського району пронесли центральною вулицею селища. Виріб розріжуть на частини й відправлять у різні підрозділи миколаївських бригад, — сказав Нотевський.

Зі слів голови Врадіївського волонтерського підрозділу громадської організації «Молодь майбутнє нації» Лідії Левицької, до виготовлення маскувальної сітки долучились майже 300 людей, найменшому волонтеру — три роки, найстаршому — 94 роки.

— Робота тривала сім днів, планувалося 10 днів, але в перші дні наш старостинський підрозділ працював у три зміни, перші дні вони працювали до третьої години ночі. До плетіння цієї сітки долучилися усі наші старостинські волонтерські підрозділи. Був графік, працювали, хто до обіду, хто з обіду, — розповіла пані Лідія.

За словами старости Доброжанівського старостинського округу Врадіївської громади Людмили Аланджій, із п’ять населених пунктів округу в плетінні 100 кілограмової сітки взяли участь жителі трьох населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що у місті Снігурівка, що на Миколаївщині, місцеві жителі об’єдналися та відкрили волонтерський центр. Тут щодня збираються небайдужі містяни, вони плетуть маскувальні сітки та роблять окопні свічки.