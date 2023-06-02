На комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» запевнили, що вони не допускали порушень на 5,8 млн грн під час закупівлі мобільних бомбосховищ на зупинках громадського транспорту.

Про це під час брифінгу повідомив директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

Він повідомив, що державні аудитори перевірили їхню закупівлю зупинок-укриттів і підтвердили в своєму акті, що підприємство не допустило порушень під час укладання договору та встановлення конструкцій. Також було зафіксовано наявність усього обладнання, передбаченого технічною документацією.

— Державна аудиторська служба підтвердила у своєму акті, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» не здійснило порушень під час заключення договору, під час встановлення. Тобто вони зафіксували у своєму акті наявність усього обладнання, яке передбачене технічною документацією. Моя особиста думка, що був, або непрофесіоналізм, або зроблено спеціально для дискредитації місцевої та обласної влади та дискредитації влади в країні в період війни, —зазначив Юрій Сметана.

Після перевірки «Миколаївелектротрансу» аудитори пішли на перевірку до постачальника укриттів ТОВ «Інженерно-будівельна фірма «Елітмайстер». Однак, директор «Миколаївелектротрансу» вважає, що Держаудитслужба через небажання або непрофесіоналізм не змогла перевірити всіх контрагентів постачальника.

Юрій Сметана розповів, що ТОВ надало аудиторам весь пакет документів, після чого отримали висновок щодо непідтверджених 10 мільйонів гривень. Керівництво «Інженерно-будівельна фірма «Елітмайстер» написало скаргу на аудиторську службу і вони провели повторну перевірку, яка показала вже непідтверджених 5,8 млн грн.

Одним із порушень було виявлено у контрагента — Миколаївського заводу залізобетонних виробів, який використав для спорудження укриттів більше металу, ніж було передбачено технічним завданням.

— В мене є з моїм постачальником договір з «твердою» ціною, тобто ціна на момент підписання договору не може збільшуватись. Завод поклав більше метала, ніж це було записано в технічній документації і нам це пишуть в порушення. Тобто я не заплатив більше коштів, як домовилися, так як при виробництві було використано більше металу, — розповів він.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» займалося встановленням тимчасових сховищ на зупинках у Миколаєві. Вартість одного тимчасового укриття становило близько мільйона гривень.

Вже 31 травня цього року стало відомо, що «Миколаївелектротранс» переплатило за мобільні бомбосховища на зупинках громадського транспорту 5 млн 834 тис. 270 гривень.