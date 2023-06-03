Жителі зруйнованого села Степова Долина Галицинівської громади потребують допомоги у відбудові пошкодженого житла та розмінуванні територій.

Жителька Миколаєва Карина Чернобай у відео на YouTube показала, як зараз живуть жителі Степової Долини, яке розташовано на межі Миколаївської та Херсонської областей. У 2022 році біля населеного пункту пролягала лінія фронту.

В населеному пункті зруйновані майже всі будівлі, об’єкти інфраструктури. У селі відсутнє газопостачання, вода та електрика є не у всіх в оселях. Місцеві розповідають, що їм привезли генератор, щоб можна було відновити водопостачання зі свердловини, проте під’єднати його так і не змогли.

— Його привезли (генератор, — прим.), а він не підходить. Кинули і включайте, — говорить місцева.

Люди зазначають, що є проблеми з доставкою продовольства, адже в село їхати ніхто не хоче «бо бояться».

—Просидів тут до кінця травня, привезли один раз дві хлібини і дві банки консерви. В Галіциновцо і м'ясо і молоко, і все, що хочеш. Я сюди приїхав, коли з Правдіного вигнали кацапів, то наш староста приїхав перший раз 20 січня, — бідкаються люди.

Також люди зазначають, що головна проблема села – нерозірвані міни та снаряди. Місцеві не знають, де можна випасати худобу та не розуміють, коли розмінують території.

— Ми вдвох тут познаходили купу мін, нерозірваних снарядів. Ми напряму дзвонили дільничному, хлопці приїжджали та забирали, — розповідає місцевий фермер. — Ми просимо провести зібрання, щоб нам розповіли, що нам далі робити і як нам жити. Люди хочуть повернутися, у них сім корів. Куди худоба може ходити, а куди ні?, — задаються питаннями люди.

Наразі людям немає де жити, а модульні будинки їм не поспішають надавати.

— Коли вони просять модульні будинки, то їм кажуть: «Ось стіна стоїть і вам не потрібні ніякі модульні будинки. Живіть. Хочете, ми дамо вам якийсь шифер». Скажіть, будь ласка, як можна тут жити. Та і модульні будинки кому потрібні?! Треба відбудувати, щоб відселяти людей в інші будівлі,— говорить авторка відео Карина Чернобай.

Раніше розповідали про 67-річну Ганну Плихчинську, яка родом зі зруйнованого під час окупації російськими військами села Степова Долина на Миколаївщині. Вона одна з небагатьох людей, які повернулись і продовжують жити в населеному пункті.