З початку повномасштабної війни у Миколаївській області загинуло 19 дітлахів.

Історії загиблих дітей розповіли у Миколаївській ОВА.

18 дітлахів загинули від травм внаслідок ворожих обстрілів та мінувань, а серце одного хлопчика з Очакова не витримало психологічної травми після почутих вибухів у місті - він загинув у лікарні.

У Миколаївській ОВА розповіли історію кожнорї дитини, життя якої забрала російська армія.

— Кожного, хто поселив страх у очах наших дітей, хто змусив їх очі налитися слізьми, хто залишив їх без щасливого дитинства та світлого майбутнього - кожен причетний обов’язково відповість за свої діяння. А поки молімося за спокій наших янголяток, - наголосили в адміністрації.

Нагадаємо, Миколаївська область шоста у списку областей, де внаслідок російської агресії постраждало найбільше дітей.