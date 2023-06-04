У суботу, 3 червня, Херсонщина проводжала в останню путь воїна спецпризначенця Владислава Васко.

Історію молодого хлопця, який загинув під час виконання бойового завдання розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що Владислав загинув 15 березня 2023 року на Запорізькому напрямку при штурмі позицій ворога.

— Бойова група, в якій був Владислав, рухалась на першому бронетранспортері, відтак першою вступила в запеклий бій з ворогом. Окрім стрілецького бою противник, ризикуючи втратити позиції, застосував велику кількість протитанкових керованих ракет. Один з ворожих снарядів влучив у бронетранспортер, в якому був Владислав. Того дня прикордонники виконали бойове завдання, але, на жаль, сержант Владислав Васко вийшов з цього бою на щиті. Боєць отримав численні поранення, несумісні з життям, та загинув на місці, – повідомили у Державній прикордонній службі.

У матеріалі йдеться, що у 2016 році, після закінчення Борозенської ЗОШ №1, вступив до лав Національної гвардії України в місті Херсон.

— Молодий, амбітний гвардієць, підписавши контракт на 3 роки, отримав перший досвід військової служби та досвід бойових дій на Донеччині під час антитерористичної операції. У 2019 році, після закінчення контракту, юнак вирішує спробувати себе в цивільному житті та вирушає до Польщі, де певний час працював будівельником, – повідомили на сторінці Державної прикордонної служби.

На початку 2021 року Владислав повернувся до України, підписав контракт з Державною прикордонною службою та почав службу у Херсонському прикордонному загону. Пізніше проходив службу у підрозділі спеціального призначення «ДОЗОР».

24 лютого 2022 року Владислав Васко зустрів з побратимами у відрядженні на ділянці Західного регіонального управління ДПСУ, де брав участь у спеціальній операції по боротьбі з організованою злочинністю на кордоні.

Повідомляється, що бійці отримали наказ терміново вирушати до столиці, де мали приєднатись до зведеного прикордонного загону. Владислав брав участь у боях за звільнення Київщини, Харківщини. Виконував спеціальні та бойові завдання у межах Дніпропетровської та Запорізької областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що миколаївський активіст, ветеран АТО, діючий військовослужбовець Олег Кравець загинув під час виконання бойового завдання на фронті.