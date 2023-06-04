Минулого року Данія витратила 20 мільйонів доларів на реалізацію проектів та відбудову зруйнованих об’єктів у Миколаївській області. Цього року країна також виділила велику кількість необхідних матеріалів і техніки для відновлення.

В інтерв’ю «Радіо.Свобода» очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, чим Миколаїв може бути корисним для іноземних партнерів.

На питання журналістки про те, що місто може запропонувати у відповідь, Віталій Кім розповів, що наразі Миколаїв готує інвестиційну карту для іноземних партнерів, що включатиме такі пункти, як корисні копалини, трудові ресурси, логістичні переваги тощо.

— Зараз співпраця з данією на рівні - «скоро станемо кумами». Тому що минулого року вони витратили 20 мільйонів доларів, на цей рік вони вже ремонтують будівлі, передали безліч труб, обладнання техніки. Зараз буде відкриватися надзвичайне консульство, вже визначена людина, вона на погодженні у Данії. Їхня праця дуже щільна, окремий офіс створено по співпраці з міжнародними партнерами. Миколаївщина може запропонувати інвесторам клімат, щоб їм було зручно тут працювати, окрім ризиків військових, які ми теж можемо їм запропонувати. Ми готуємо зараз інвестиційну карту щодо природних копалин, щодо трудових ресурсів, логістичних переваг. У нас є програма щодо індустріальних парків і таке інше, — розповів голова ОВА

Нагадаємо, Данія запустила соціальну програму інвестиційного фонду для України на загальну суму в понад 130 мільйонів доларів.

До того ж, Данія і Казахстан вже взяли шефство над відбудовою двох об’єктів у Миколаївській області та незабаром розпочнуть відновлювальні роботи за власний кошт.