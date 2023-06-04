Російський добровольчий корпус і легіон «Свобода росії» полонили російських бійців та визвали губернатора Бєлгородщини на переговори.

Про це йдеться у Telegram-каналі легіону «Свобода Росії».

У неділю, 4 червня, стало відомо, що легіон «Свобода росії» й «Російський добровольчий корпус» запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених.

— Пане Гладков! Сьогодні велике православне свято, Трійця. Як жест доброї волі, про які так часто говорять в уряді рф, ми готові віддати вам цих полонених, простих російських солдатів, за можливість поспілкуватися з вами особисто, обговорити поточну ситуацію в регіоні та, головне, поговорити про його майбутнє і майбутнє росії загалом, – заявили бійці добровольчого корпусу у відео.

Губернатору дали час до 17:00. Перемовини мають відбутися храмі в Новій Таволжанці.