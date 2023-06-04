У Соборі Святого Петра — найбільшій споруді Ватикану та найбільшій християнській церкві у світі — проводили «обряд покаяння» через чоловіка, який на знак протесту проти війни в Україні роздягнувся та голяка виліз на головний вівтар.

Про це повідомляє Vatican News.

Як відомо, інцидент стався безпосередньо перед закриттям базиліки вдень 1 червня. Відвідувач собору роздягнувся та стояв голим на головному вівтарі церкви на знак протесту. На спині чоловіка англійською був написаний заклик врятувати дітей України.

За даними агентства, охоронці Ватикану передали чоловіка італійській поліції. У Ватикані повідомили, що провели обряд покаяння (Actus Paenitentialis) через осквернення вівтаря.

Як зазначається, протестувальник був поляком. Він підійшов до головного вівтаря, швидко роздягнувся та стрибнув на нього. Коли до протестувальника наблизилися співробітники ватиканської жандармерії, чоловік не чинив опору та співпрацював, коли його вели до поліцейської дільниці.

Після з'ясування його особи чоловіка передали італійській поліції відповідно до Угоди між Італією та Святим Престолом, і йому було видано наказ про видворення з території Італії.

Нагадаємо, Нагадаємо, Миколаївська область шоста у списку областей, де внаслідок російської агресії постраждало найбільше дітей.

З початку повномасштабної війни у Миколаївській області загинуло 19 дітлахів.