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Російські військові станом на 4 червня посили обстріли Очакова та акваторії Дніпро–Бузького лиману, що на Миколаївщині. Обстріли почастішали після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди».

Про це в ефірі телемарафону «‎Єдині новини»‎ розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони «‎Південь»‎ Наталія Гуменюк.

За її словами, військові Російської Федерації стали частіше завдавати ударів на Очаківському напрямку, у порівнянні з кількома попередніми тижнями.

— Після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди», російські окупаційні війська намагаються наполегливо продемонструвати свій контроль цих морських маршрутів і продовжують тиск на міжнародному рівні щодо зниження санкційного тиску на саму країну – агресорку. Росіяни не можуть дозволити собі максимального ураження, але свою присутність демонструють, — сказала керівниця ОК.

Також Наталія Гуменюк нагадала, що обстріли Очакова залежать від активності окупантів на Кінбурнській косі. Адже через географічне розташування півострів поєднаний з материковою частиною лівобережної тимчасово окупованої Херсонщини і рашисти мають можливість відновлювати сили, переправляючи підрозділи на Кінбурн.

Нагадаємо, за останню добу, з 3 та 4 червня, ворог тричі обстріляв акваторію Очаківської громади та саме місто з артилерії.