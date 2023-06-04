Російські військові станом на 4 червня посили обстріли Очакова та акваторії Дніпро–Бузького лиману, що на Миколаївщині. Обстріли почастішали після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди».
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк.
За її словами, військові Російської Федерації стали частіше завдавати ударів на Очаківському напрямку, у порівнянні з кількома попередніми тижнями.
— Після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди», російські окупаційні війська намагаються наполегливо продемонструвати свій контроль цих морських маршрутів і продовжують тиск на міжнародному рівні щодо зниження санкційного тиску на саму країну – агресорку. Росіяни не можуть дозволити собі максимального ураження, але свою присутність демонструють, — сказала керівниця ОК.
Також Наталія Гуменюк нагадала, що обстріли Очакова залежать від активності окупантів на Кінбурнській косі. Адже через географічне розташування півострів поєднаний з материковою частиною лівобережної тимчасово окупованої Херсонщини і рашисти мають можливість відновлювати сили, переправляючи підрозділи на Кінбурн.
Нагадаємо, за останню добу, з 3 та 4 червня, ворог тричі обстріляв акваторію Очаківської громади та саме місто з артилерії.
Російські військові станом на 4 червня посили обстріли Очакова та акваторії Дніпро–Бузького лиману, що на Миколаївщині. Обстріли почастішали після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди».
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк.
За її словами, військові Російської Федерації стали частіше завдавати ударів на Очаківському напрямку, у порівнянні з кількома попередніми тижнями.
— Після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди», російські окупаційні війська намагаються наполегливо продемонструвати свій контроль цих морських маршрутів і продовжують тиск на міжнародному рівні щодо зниження санкційного тиску на саму країну – агресорку. Росіяни не можуть дозволити собі максимального ураження, але свою присутність демонструють, — сказала керівниця ОК.
Також Наталія Гуменюк нагадала, що обстріли Очакова залежать від активності окупантів на Кінбурнській косі. Адже через географічне розташування півострів поєднаний з материковою частиною лівобережної тимчасово окупованої Херсонщини і рашисти мають можливість відновлювати сили, переправляючи підрозділи на Кінбурн.
Нагадаємо, за останню добу, з 3 та 4 червня, ворог тричі обстріляв акваторію Очаківської громади та саме місто з артилерії.