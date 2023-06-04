Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков погодився на пропозицію зустрічі від «Російського добровольчого корпуса» і легіону «Свобода Росії», які ведуть бойові дії на території регіону.

Про це Гладков заявив у відеозверненні.

Він заявив, що наразі триває бій з ДРГ у Новій Товолжанці та сподівається, що всі противники «будуть знищені».

— Побачив звернення негідників, які нібито хочуть зустрічі зі мною, пропонуючи розмову на полонених. Єдине, що зупиняє мене від переговорів із ними, це наші хлопці, які перебувають у їх руках. Швидше за все, вони їх вбили. Але якщо вони живі — з 17:00 до 18:00 — Шебекіно. Гарантую безпеку, — сказав губернатор.

Нагадаємо, російські добровольці оприлюднили звернення, у якому запропонували В'ячеславу Гладкову зустрітися, обіцяють натомість відпустити двох полонених.

За словами добровольців, губернатору потрібно до 17:00 прийти до храму в селі Нова Таволжанка, що у Бєлгородській області. Бійці кажуть, що хочуть поспілкуватися з ним про долю росії та війну.