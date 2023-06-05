У столиці Польщі 4 червня відбувся масштабний мітинг опозиції. На марш проти чинної влади, за оцінками організаторів, вийшли близько 500 тисяч осіб. За неофіційними даними поліції, там було близько 100-150 тисяч учасників.

Про це повідомляє RMF24.

Марш 4 червня організувала партія «Громадянська платформа», лідером якої є Дональд Туск. Захід мав стати вираженням спротиву політиці правлячого табору. Захід проводили в 34-ту річницю «червневих виборів» 1989 року — перших частково вільних виборів у Польщі після Другої світової війни.

Віцеголова «Громадянської платформи» Бартош Арлукович заявив, що до маршу долучилося близько 500 тисяч людей без посилання на джерело цієї оцінки.

PAP з посиланням на «неофіційні дані поліції» повідомляє, що на недільний марш у Варшаві прийшли від 100 до 150 тисяч людей

Перед натовпом, який зібрався на Замковій площі, Дональд Туск «склав присягу».

— Сьогодні я хочу скласти урочисту, урочисту присягу перед вами. Ми йдемо на ці вибори, щоб перемогти. Щоб виправити людські помилки. І щоб, як наслідок, примирити польські родини. Клянусь вам. Можна назвати це «‎присягою Туска»‎. Перемога, подолання зла, відшкодування людських кривд і примирення між поляками. Це наша стратегія, - сказав він.

Зазначимо, вже восени 2023 року у Польщі мають відбутися парламентські вибори. За підсумками виборів у 2019 році партія влади «Право в справедливість» отримала найбільше мандатів у Сеймі (нижній палаті парламенту), але опозиція здобула більшість у Сенаті.

— Мені трохи смішно, коли старі лиси, які багато років у політиці, організовують антиурядовий марш і подають це як стихійний громадянський протест, - зазначив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький коментуючи марш.

Нагадаємо, нещодавно у Грузії акцією протесту зустрічали перший з 2019 року літак із Москви. Під аеропортом зібралися опозиційні активісти на акцію під гаслом «Російський корабель не доставить нас до Євросоюзу».