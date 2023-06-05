У понеділок, 5 червня, трамваї за маршрутами № 6, 7 у напрямку Промзони курсуватимуть через вулицю Кузнецьку.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Тимчасові зміни повʼязані з аварією на мережах водоканалу.

Рух у напрямку Центрального ринку — без змін.

Як повідомлялося, ввечері у неділю, 4 червня, в центральній частині міста Миколаїв сталася аварія на водопровідній мережі. Внаслідок прориву вулицю Чкалова затопило.