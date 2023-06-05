У тимчасово окупованому Криму по телебаченню продемонстрували ролик Міноборони України про майбутній контрнаступ без повідомлення про це. Така ситуація сталася в ефірі декількох кабельних каналів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

— Зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу,– поскаржився представник окупаційної влади півострова Олег Крючков.

Інцидент прокоментували й у Держприкордонслужбі України.

— Кібербавовна у Криму. Декілька кабельних операторів відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції, – написала пресслужба відомства.

Хто є організатором акції, невідомо.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна зараз готова до контрнаступу. Та при тому він зазначив, що Росія має перевагу в повітрі, а відсутність захисту від авіації ворога означає, що «може загинути багато солдатів під час контрнаступу».