Рейди підрозділів «Російського добровольчого корпусу» (РДК) та легіону «Свобода Росії» (ЛСР) у Бєлгородській області РФ показують відсутність у Кремля розуміння, як реагувати на ситуацію. Це викликає хаос в інформпросторі РФ, зростає критика стосовно Москви.

Таких висновків дійшли експерти ISW.

Суперечливі російські відповіді та повідомлення про операцію проукраїнських повстанців у Бєлгородській області продовжують свідчити про те, що Москва ще не вирішила, як реагувати на такі обмежені транскордонні рейди.

Додається, що повідомлення, які суперечать одне одному, від офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та рішення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова відреагувати на РДК та ЛСР, дозволяють припустити, що міноборони РФ та він не узгоджують свої відповіді на рейди.

Аналітики ISW раніше зазначали, що російські офіційні особи невідповідно реагували на рейди на територію РФ, намагаючись заспокоїти тривогу, що зростає в країні з приводу війни проти України, а також підтримуючи поточні інформаційні операції у спробах представити своє вторгнення як екзистенційне для Росії.

Раніше повідомлялося, що російський добровольчий корпус і легіон «Свобода росії» полонили російських бійців та визвали губернатора Бєлгородщини на переговори.