Російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції. Найближчим часом у російських джерелах планується посилене поширення недостовірної інформації.

Про це попереджає Центр стратегічних комунікацій.

Зокрема, на російських Telegram-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень неправдивої інформації про бойові дії ЗСУ та окупантів.

— З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні вранці російське міністерство оборони вже заявило про «початок великомасштабного наступу ЗСУ на п'яти ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку». Окупанти заявили, що «наступ було зупинено», а втрати ЗСУ склали «250 осіб, 16 танків, три бойові машини піхоти та 21 броньована машина».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму по телебаченню продемонстрували ролик Міноборони України про майбутній контрнаступ без повідомлення про це. Така ситуація сталася в ефірі декількох кабельних каналів.