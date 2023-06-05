У неділю, 4 червня, в американському штаті Вірджинія розбився цивільний літак Cessna 560 Citation V. Лайнер довелося перехоплювати винищувачам F-16, адже його пілот не реагував на повідомлення диспетчерів. Він пролетів запланований пункт призначення на понад 500 кілометрів і врешті впав у гірській місцевості.

Про це інформує CNN.

Борт вилетів з муніципального аеропорту в Елізабеттоні, штат Теннессі, і прямував до аеропорту Лонг-Айленд Макартур у Нью-Йорку. Пілот не виходив на зв'язок. Для перехоплення борту задіяли винищувачі після того, як він пролетів неподалік Капітолія.

Американський чиновник розповів, що винищувачі не збивали літак. Проте їм довелося переслідувати його на надзвуковій швидкості, що спричинило гуркіт у районі столиці США. Щоб привернути увагу пілота, F-16 використали сигнальні ракети, але той ніяк не відреагував.

Як повідомляє АР, рятувальники дісталися до місця авіакатастрофи в сільській частині долини Шенандоа.

Поки що невідомо, чому літак не реагував, чому він розбився і скільки точно людей було на борту. Однак, такий літак може перевозити від семи до 12 пасажирів.

Нагадаємо, вранці у понеділок, 5 червня, у Калузькій області Росії на дорогу впали два безпілотники.