Український оператор поштового зв’язку компанія «‎Нова пошта»‎ відкрила перше відділення у Празі. Чехія стала третьою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі та Литви.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За даними пресслужба, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.

У планах компанії відкрити додаткові відділення в Празі та Брно вже цього року.

Вартість доставки з України в Чехію:

документи - 250 грн;

посилки до 2 кг - 400 грн;

посилки до 10 кг - 600 грн;

посилки до 30 кг - 1200 грн;

вантажі від 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг ваги.

Нагадаємо, наразі відділення «‎Нова пошта»‎ працюють у двох європейських країнах - Польщі та Литві. У березні відкрили перше відділення в Литві