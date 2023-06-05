Український оператор поштового зв’язку компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення у Празі. Чехія стала третьою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі та Литви.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За даними пресслужба, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.
У планах компанії відкрити додаткові відділення в Празі та Брно вже цього року.
Вартість доставки з України в Чехію:
Український оператор поштового зв’язку компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення у Празі. Чехія стала третьою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі та Литви.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За даними пресслужба, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.
У планах компанії відкрити додаткові відділення в Празі та Брно вже цього року.
Вартість доставки з України в Чехію: