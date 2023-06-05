Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу про заволодіння 27 млн грн коштів під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві, де серед обвинувачених є заступник міського голови Сергій Коренєв.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

— За результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно чинних та колишніх посадовців Миколаївської міської ради, обвинувачених у заволодінні 27 млн грн коштів під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві. Перше засідання з розгляду по суті призначено на 03.07.2023, —йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влітку 2021 року детективи НАБУ затримали підозрюваних у розкраданні коштів – директора Департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва, його заступника Олександра Брижатого та директора підрядної фірми «ПІК-БУД» Марину Лозовенко.

Вищий антикорупційний суд обрав усім трьом запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави, проте призначив кожному його різну суму. Зокрема, Сергію Кореневу суд визначив заставу 3 мільйони 518 тисяч гривень, Олександру Брижатому — 953 тисячі гривень та Марині Лозовенко — 1 мільйон 400 тисяч гривень. Пізніше всі троє вийшли під заставу.

Також нагадаємо, що влітку 2022 року було створено робочу групу по відновленню Миколаєва, яку також очолив заступник миколаївського міського голови Сергій Коренєв.