Сьогодні російські окупанти атакували авіацією Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранені цивільні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

За інформацією адміністрації, ворог вдарив по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджені приміщення приватного підприємства та близько двадцяти житлових будинків.

Поранення дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих до лікарні доставили військові. Пораненим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, Херсонщина обстрілюється ворогом кожного дня, так, нещодавно росіяни здійснили 90 обстрілів Херсонської області, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, «Градів», танків, АГС, БПЛА та авіації. Шестеро людей отримали поранення.

До того, 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих були двоє дітей.